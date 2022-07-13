Два кандидата на пост премьера Британии прошли во второй тур
Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак и замминистра по международной торговле Пенни Мордонт собрали необходимое число голосов для участия во втором туре выборов премьер-министра Великобритании. Об этом в среду сообщает телеканал Sky News.
При этом члены правящей в Великобритании консервативной партии считают Мордонт очевидным фаворитом на пост лидера их партии, свидетельствует опрос, проведенный исследовательской компанией YouGov.
За неё проголосовали бы 27% респондентов, говорится в материалах опроса, который проводился среди 879 членов консервативной партии после объявления окончательного списка претендентов на пост премьера страны.
Ранее сообщалось, что имя нового премьера Великобритании станет известно 5 сентября.
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