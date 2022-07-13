Два кандидата на пост премьера Британии прошли во второй тур

Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак и замминистра по международной торговле Пенни Мордонт собрали необходимое число голосов для участия во втором туре выборов премьер-министра Великобритании. Об этом в среду сообщает телеканал Sky News.

При этом члены правящей в Великобритании консервативной партии считают Мордонт очевидным фаворитом на пост лидера их партии, свидетельствует опрос, проведенный исследовательской компанией YouGov.

За пост премьера Британии поборются 8 кандидатов

За неё проголосовали бы 27% респондентов, говорится в материалах опроса, который проводился среди 879 членов консервативной партии после объявления окончательного списка претендентов на пост премьера страны.

Ранее сообщалось, что имя нового премьера Великобритании станет известно 5 сентября.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:ГолосованиеОпросВеликобританияПремьер-министр
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры