Два кандидата на пост премьера Британии прошли во второй тур

Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак и замминистра по международной торговле Пенни Мордонт собрали необходимое число голосов для участия во втором туре выборов премьер-министра Великобритании. Об этом в среду сообщает телеканал Sky News.

При этом члены правящей в Великобритании консервативной партии считают Мордонт очевидным фаворитом на пост лидера их партии, свидетельствует опрос, проведенный исследовательской компанией YouGov.