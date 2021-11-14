Дожди и плохое обеспечение. Die Welt назвала причину поражения вермахта под Москвой в 1941 году
Дожди и проблемы с материально-техническим обеспечением вермахта стали причиной провала операции «Тайфун», в ходе которой немецко-фашистские захватчики планировали оккупировать Москву осенью 1941 года. Такой взгляд на события начала Великой Отечественной войны изложил автор немецкого издания Die Welt Флориан Штарк.
«Не хватало в том числе горючего и боеприпасов, кроме того — и это важно — начались дожди, превратившие грунтовые воды в грязевые реки глубиной в метр», — пишет Штарк.
При этом он напомнил, что в конце октября 1941-го Москва перешла на осадное положение, состоялась эвакуация жителей и предприятий. На улицах столицы возвели баррикады, начали минировать городскую инфраструктуру, начали формироваться отряды ополченцев. ПВО отбивала воздушные атаки фашистов. К ноябрю передовые части группы армий «Центр» подошли на расстояние в 70–100 км от Москвы.
Битва за Москву состоялась на участке между рекой Волгой от Калязина до Ржева - на севере, рокадной железнодорожной линии Ржев–Вязьма–Брянск на западе и по условной линии Ряжск–Горбачево–Дятьково на южной тороне.
После контрнаступления Красной армии 5 декабря 1941 года немецкие части были отброшены от Москвы на 150–300 км от города. Армия вермахта отступила впервые с начала Второй мировой войны.
22 июня в немецкой еженедельной газете Die Zeit опубликована статья президента России Владимира Путина «Быть открытыми, несмотря на прошлое», которая приурочена к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Кремля.
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