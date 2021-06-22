Путин написал для немецкой газеты статью к 80-й годовщине начала ВОВ
Президент России Владимир Путин написал для немецкой еженедельной газеты Die Zeit статью «Быть открытыми, несмотря на прошлое», которая приурочена к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Кремля.
В тексте российский лидер напомнил, что война с нацистами является «самой кровопролитной в истории нашей страны», так как в ней «погибли десятки миллионов людей». Кроме того, был нанесён гигантский урон «экономическому потенциалу и культурному достоянию».
«Мы гордимся мужеством и стойкостью героев Красной армии и тружеников тыла, которые не только отстояли независимость и достоинство Родины, но и спасли от порабощения Европу и мир. И кто бы ни пытался сейчас переписать страницы прошлого - правда в том, что советский солдат пришёл на землю Германии не мстить немцам, а с благородной, великой миссией освободителя», - написал глава государства.
Путин отметил, что после всех ужасов войны европейские народы «смогли преодолеть отчуждение и восстановить взаимное доверие и уважение, взяли курс на интеграцию».
В частности, глава государства вспомнил немецких предпринимателей, которые «стали пионерами кооперации» с СССР, что привело, в том числе, к «сделке века» о долгосрочных поставках газа, заключённой в 1970 году между Советстким Союзом и ФРГ. По мнению Путина, это соглашение заложило «фундамент конструктивной взаимозависимости, ставшая началом многих последующих грандиозных проектов, в том числе строительства газопровода «Северный поток».
Российский лидер также подчеркнул, что процветание и безопасность Европы «возможны лишь совместными усилиями всех стран, включая Россию», которая «открыта к честному созидательному взаимодействию». Путин добавил, что в современном мире нельзя «тащить за собой груз прошлых недоразумений, обид, конфликтов и ошибок».
Ранее президент России заявил, что необходимо продолжать работу по рассекречиванию архивных материалов времён Великой Отечественной войны, сообщает RT.
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