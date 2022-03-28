DHL отрицает причастность к поставке спецтранспорта на Украину

В почтовой службе DHL заявили, то не имеют отношения к использованию своего спецтранспорта на Украине. В компании заявили, что не имеют представления о том, кто и как использует их фирменные автомобили. Так в компании прокомментировали ролик украинских СМИ, в котором засняты стоящие у микроавтобуса с логотипом DHL люди в камуфляжной форме. Предположительно украинские военнослужащие утверждают на видео, что получили этот микроавтобус в подарок от руководства немецкой компании.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Deutsche Post DHL Group, транспортные средства с маркировкой DHL на Украине были конфискованы представителями украинского правительства. Компания не контролирует их текущее или будущее использование, подчеркнули в пресс-службе DHL.

«Почта России» временно остановила денежные переводы на Украину

Ранее компания экспресс-доставки грузов и документов DHL приостановила доставку грузов и документов в Россию и Белоруссию. Как отмечалось в заявлении международного предприятия, доставка документов и грузов DHL Express с Украины и в страну также приостановлена. На сайте DHL клиентов предупреждают, что услуги по доставке в указанные страны приостановлены, и компания не принимает посылки в эти страны «до дальнейшего уведомления».

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
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