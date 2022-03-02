DHL приостановила доставку грузов в Россию

Компания экспресс-доставки грузов и документов DHL приостановила доставку грузов и документов в Россию и Белоруссию на фоне событий на Украине. Об этом говорится в заявлении международного предприятия.

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На сайте DHL клиентов предупреждают, что услуги по доставке в указанные страны приостановлены, и компания не принимает посылки в эти страны «до дальнейшего уведомления». При этом доставка документов и грузов DHL Express с Украины и в страну также приостановлена.

Компания отмечает, что продолжит внимательно следить за ситуацией и держать клиентов в курсе.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:БелоруссияРоссия
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