DHL приостановила доставку грузов в Россию
Компания экспресс-доставки грузов и документов DHL приостановила доставку грузов и документов в Россию и Белоруссию на фоне событий на Украине. Об этом говорится в заявлении международного предприятия.
На сайте DHL клиентов предупреждают, что услуги по доставке в указанные страны приостановлены, и компания не принимает посылки в эти страны «до дальнейшего уведомления». При этом доставка документов и грузов DHL Express с Украины и в страну также приостановлена.
Компания отмечает, что продолжит внимательно следить за ситуацией и держать клиентов в курсе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru