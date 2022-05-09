Действующий президент Южной Осетии Бибилов признал поражение на выборах
9 мая 202201:01
Действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов признал, что проиграл на выборах главы государства.
Он заявил, что желает лидеру партии «Ныхас» Алану Гаглоеву успешной работы. «Очень надеюсь, что у него все получится», — сказал Бибилов, поблагодарив всех жителей республики за выполнение гражданского долга.
Ранее Анатолий Бибилов заявил, что решение о проведении референдума по вхождению республики в состав России поддержали ведущие российские политики.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru