Бибилов: В Южной Осетии могут состояться два референдума

В Южной Осетии могут пройти два референдума, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента республики Анатолия Бибилова.

«Лишние деньги»: Сенатор Цеков против референдума РФ о присоединении Южной Осетии

Ранее президент сообщил, что объединение с Россией является стратегической целью республики и в ближайшее время будут предприняты соответствующие юридические шаги.

При этом представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что Власти США не будут признавать решений РФ и Цхинвала по статусу Южной Осетии.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РеферендумЮжная ОсетияСеверная Осетия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры