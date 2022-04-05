Бибилов: В Южной Осетии могут состояться два референдума
5 апреля 202206:31
В Южной Осетии могут пройти два референдума, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента республики Анатолия Бибилова.
Ранее президент сообщил, что объединение с Россией является стратегической целью республики и в ближайшее время будут предприняты соответствующие юридические шаги.
При этом представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что Власти США не будут признавать решений РФ и Цхинвала по статусу Южной Осетии.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,9 млн+15 291 / сут.
Умерли
370 тыс.+287 / сут.
Выздоровели
17,0 млн+32 850 / сут.
- СМИ: цель спецоперации России - прорыв осады, устроенной США
- Бибилов: В Южной Осетии могут состояться два референдума
- Полянский высказался о будущем моратория на развертывание ракет
- Россия исключила возможность применения ядерного оружия на Украине
- СМИ: Минфин США не разрешит Москве выплаты по госдолгу в долларах с американских счетов
- Более 250 украинских морпехов сдались в плен России
- СМИ: конгрессмены просят Байдена нарастить поставки оружия Украине
- Эксперт рассказал, будет ли доллар стоить 80 рублей
- Сестра Ким Чен Ына заявила о возможности применения ядерного оружия
- СМИ: новые санкции ЕС могут затронуть авиатопливо и продукцию из стали
4 апреля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru