Бибилов: В Южной Осетии могут состояться два референдума

Ранее президент сообщил, что объединение с Россией является стратегической целью республики и в ближайшее время будут предприняты соответствующие юридические шаги.

При этом представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что Власти США не будут признавать решений РФ и Цхинвала по статусу Южной Осетии.

