Давление Запада: Вучич сообщил, что Сербия сократит число авиарейсов в Россию

Власти Сербии сократят число авиарейсов в Россию, сообщил в эфире телеканала TV Pink президент Александар Вучич.

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По его словам, это произойдет из-за давления Запада. Решение будет принято в ближайшие дни. «Нас обвиняют, что мы зарабатываем на украинской крови, а у нас вместо одного рейса — два. По словам главы государства, Сербия оставит один рейс «чтобы никто нам не мог сказать, что мы что-то зарабатываем.

Как напомнил Вучич, число рейсов в Россию из Турции в 30 раз больше, чем из Сербии, однако к ним претензий не предъявляют.

Напомним, всем авиакомпаниям России рекомендовали с 6 марта приостановить рейсы за рубеж, а с 8 марта – рейсы в Россию с территории других стран, предупредив о «высоком риске» задержания или арестов самолетов.

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ТЕГИ:АвиаперелетыСербия
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