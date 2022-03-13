Давление Запада: Вучич сообщил, что Сербия сократит число авиарейсов в Россию

По его словам, это произойдет из-за давления Запада. Решение будет принято в ближайшие дни. «Нас обвиняют, что мы зарабатываем на украинской крови, а у нас вместо одного рейса — два. По словам главы государства, Сербия оставит один рейс «чтобы никто нам не мог сказать, что мы что-то зарабатываем.

Как напомнил Вучич, число рейсов в Россию из Турции в 30 раз больше, чем из Сербии, однако к ним претензий не предъявляют.

Напомним, всем авиакомпаниям России рекомендовали с 6 марта приостановить рейсы за рубеж, а с 8 марта – рейсы в Россию с территории других стран, предупредив о «высоком риске» задержания или арестов самолетов.

