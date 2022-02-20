Вучич: конфликт Вашингтона и Москвы приведет к полному коллапсу мира

«Если дойдет до чего-либо между американцами и русскими на мировом уровне, и они [Запад] введут санкции на все из России, что нам делать с нефтью, газом?» - задался вопросом глава государства.

Он напомнил, что Вашингтон и Москва являются одними из пяти стран, крупнейших производителей пшеницы, и кукурузы.

«Мы все надеемся, и почти уверен, что ничего не случится, но (…) мы должны быть готовы», — отметил президент.

Ранее Вучич заявил, что республика сэкономила как минимум €1 млрд за счет цены на газ, установленной в ходе переговоров с лидером России Владимиром Путиным.

