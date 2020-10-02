CNN: Сирийских повстанцев вербуют для участия в конфликте в Карабахе

CNN ссылается на сирийского гражданина, отказавшегося назвать свое настоящее имя. Он сообщил телеканалу, что состоит во фракции мятежной Сирийской национальной армии, которую поддерживает Турция. По его словам, лидер этой партии попросил тех, кто готов поехать в Азербайджан, зарегистрироваться.

«Я сделал это добровольно, и 90% моего подразделения подписались. Они сказали нам, что будут давать нам 1500 долларов в месяц. Наши контракты рассчитаны на три месяца, и каждый месяц мы будем получать деньги от командира подразделения», - цитирует телеканал сирийца.

CNN обратился к турецкому правительству, чтобы узнать, вербует ли оно сирийских боевиков для поездки в Азербайджан. В МИД заявили, что это "безосновательные обвинения".

