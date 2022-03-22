Daily Mail: Британцев ужаснуло признание Минобороны страны по Украине

Британцев ужаснуло признание министра обороны страны Бена Уоллеса о том, что в Великобритании заканчиваются противотанковые установки. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

Ранее российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров от имени украинского премьера Дениса Шмыгаля позвонили министру обороны Великобритании. В разговоре с ними Уоллес признался, что из-за отправки Лондона большого количества противотанковых установок на Украину, в Великобритании теперь заканчиваются запасы такого оружия.