Daily Mail: Британцев ужаснуло признание Минобороны страны по Украине

Британцев ужаснуло признание министра обороны страны Бена Уоллеса о том, что в Великобритании заканчиваются противотанковые установки. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

Ранее российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров от имени украинского премьера Дениса Шмыгаля позвонили министру обороны Великобритании. В разговоре с ними Уоллес признался, что из-за отправки Лондона большого количества противотанковых установок на Украину, в Великобритании теперь заканчиваются запасы такого оружия.

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После этого читатели издания призвали отправить Уоллеса в отставку, подчеркнув, что «такие клоуны правят Великобританией» и «представляют угрозу для ее национальной безопасности». Другой пользователь пошутил, что «Владимир Путин сейчас смеется над британцами».

Ранее газета Daily Mail сообщила, что из-за введения антироссийских санкций в Великобритании может исчезнуть одно из главных национальных блюд - фиш-энд-чипс.

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ТЕГИ:УкраинаОружиеМинобороныВеликобритания
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