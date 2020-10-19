Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 40 миллионов

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 40 миллионов. Об этом говорят данные университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По последним данным университета, число заражённых коронавирусом в мире достигло 40 050 902 человек. Жертвами COVID-19 стали 1 113 352 инфицированных. За всё время пандемии выздоровели свыше 27 миллионов заболевших.

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Между тем, в России за минувшие сутки выявили 15 982 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Зараженные COVID-19 зарегистрированы в 84 регионах страны, подчеркивает RT. Без клинических проявлений заболевание протекает у 26,2% зараженных.

Наибольшее число новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в Москве — 5 376. Далее следуют Санкт-Петербург, Московская, Нижегородская и Ростовская области, сообщает Свободная пресса.

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ФОТО: pixabay.com
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