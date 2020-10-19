Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 40 миллионов

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 40 миллионов. Об этом говорят данные университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По последним данным университета, число заражённых коронавирусом в мире достигло 40 050 902 человек. Жертвами COVID-19 стали 1 113 352 инфицированных. За всё время пандемии выздоровели свыше 27 миллионов заболевших.