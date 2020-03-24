Четырнадцать россиян сошли с лайнера Costa Luminosa в Италии

Как заявили в консульстве, разрешения на выход с лайнера российских граждан было получено после длительного согласования с местными властями. Среди сошедших на берег находятся 13 российских туристов и один член экипажа также с гражданством РФ.

Отмечается, что россиян разместят в гостинице в Риме за счет судовладельца для прохождения двухнедельного карантина.

Ранее Росавиация призвала граждан России, которые застряли за рубежом из-за ситуации с коронавирусом, обратиться в посольства и консульства РФ в этих странах до 24 марта.

