Трасс назначила ключевых министров в правительстве
6 сентября 202222:59
Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс назначила ключевых министров в правительстве. Об этом сообщает Sky News.
Отмечается, что из прежнего правительство в новое перешел только глава Минобороны Бен Уоллес.
Минздрав возглавила Тереза Коффи, Минфин - Квази Квартенг, главой МИД стал Джеймс Клеверли. Соперница Трасс в борьбе за пост премьера - Суэлла Браверман - стала главой МВД.
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6 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru