Трасс назначила ключевых министров в правительстве

Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс назначила ключевых министров в правительстве. Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что из прежнего правительство в новое перешел только глава Минобороны Бен Уоллес.

Минздрав возглавила Тереза Коффи, Минфин - Квази Квартенг, главой МИД стал Джеймс Клеверли. Соперница Трасс в борьбе за пост премьера - Суэлла Браверман - стала главой МВД.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Савостьянов
ТЕГИ:ВеликобританияЛиз Трасс
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