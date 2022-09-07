СМИ обвинили Трасс в формировании «кабинета друзей»

В обновленный кабмин попали близкие политические союзники, пишет издание. Так главой Министерства здравоохранения и заместителем премьера Трасс назначила свою подругу Териз Коффи. Министром финансов стал министр энергетики Кваси Квартенг. МВД возглавит генпрокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман.

The Independent обвинило премьер-министра в создании «кабинета закадычных друзей». О новой главе Минздрава известно, что она любит веселые застолья, не прочь выпить, курит сигареты.

Напомним, из прежнего правительства в новое перешел только глава Минобороны Бен Уоллес.

