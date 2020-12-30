«Британский» штамм коронавируса выявлен в ОАЭ

Несколько случаев заражения «британским» штаммом коронавируса выявили в ОАЭ, сообщает агентство WAM.

Как сообщил официальный представитель правительства Омар Абдеррахман аль-Хаммади, штамм обнаружен у прибывших из других стран. При этом, из каких стран приехали эти люди, он не сообщил.

Как сообщалось, мировое сообщество в 2021 году должно будет уделить особое внимание изучению новых штаммов коронавируса. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус на брифинге в Женеве.

Он пояснил, что организация сотрудничает с исследователями по всему миру, чтобы отслеживать изменения коронавируса и понимать, как его мутации могут повлиять на скорость распространения и патогенность заболевания.

