«Британский» штамм коронавируса выявлен в ОАЭ
Несколько случаев заражения «британским» штаммом коронавируса выявили в ОАЭ, сообщает агентство WAM.
Как сообщил официальный представитель правительства Омар Абдеррахман аль-Хаммади, штамм обнаружен у прибывших из других стран. При этом, из каких стран приехали эти люди, он не сообщил.
Как сообщалось, мировое сообщество в 2021 году должно будет уделить особое внимание изучению новых штаммов коронавируса. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус на брифинге в Женеве.
Он пояснил, что организация сотрудничает с исследователями по всему миру, чтобы отслеживать изменения коронавируса и понимать, как его мутации могут повлиять на скорость распространения и патогенность заболевания.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,1 млн+27 002 / сут.
Умерли
55 827+562 / сут.
Выздоровели
2,5 млн+24 874 / сут.
- «Британский штамм коронавируса добрался до Колорадо
- Центр «Насилию.нет» включен в список иноагентов
- Новое лазерное оружие создают в России
- «Британский» штамм коронавируса выявлен в ОАЭ
- В Москве начнут снимать ограничения для привившихся от коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru