Босния и Герцеговина отказалась вводить санкции против России
Босния и Герцеговина не намерена вводить санкции против России и закрывать воздушное пространство для ее самолетов. Об этом заявил экс-президент Республики Сербской, член Президиума БиГ Милорад Додик в интервью Известиям.
По словам Додика, для введения санкций «не существует соответствующего решения».
«Его нет ни в Президиуме Боснии и Герцеговины, ни в парламенте, ни в каком-либо другом органе на уровне всей страны. Без одобрения со стороны Республики Сербской любое решение Сараево не имеет никакого веса», — подчеркнул политик.
Босния и Герцеговина в 2010 году получила план действий по вступлению в НАТО, но в 2017 году приняла резолюцию о нейтралитете, пишет Газета.ру. Додик подчеркнул, что страна продолжает воздерживаться от шагов к вступлению в альянс, считая, что не должна «входить в союз, который бомбил наш народ 30 лет назад».
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