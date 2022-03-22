Босния и Герцеговина отказалась вводить санкции против России

По словам Додика, для введения санкций «не существует соответствующего решения».

«Его нет ни в Президиуме Боснии и Герцеговины, ни в парламенте, ни в каком-либо другом органе на уровне всей страны. Без одобрения со стороны Республики Сербской любое решение Сараево не имеет никакого веса», — подчеркнул политик.

Босния и Герцеговина в 2010 году получила план действий по вступлению в НАТО, но в 2017 году приняла резолюцию о нейтралитете, пишет Газета.ру. Додик подчеркнул, что страна продолжает воздерживаться от шагов к вступлению в альянс, считая, что не должна «входить в союз, который бомбил наш народ 30 лет назад».

