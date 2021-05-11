В МИД РФ обеспокоены ситуацией на палестино-израильском направлении
Россия озабочена развитием событий на палестино-израильском направлении, осуждает нападения на мирных граждан и призывает не предпринимать никаких шагов для дальнейшей эскалации напряженности. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.
Представитель МИД отметила, что столкновения мусульман и правоохранителей, а также акции протеста палестинцев спровоцировали «многочисленные ракетные обстрелы израильской территории».
По словам Захаровой, в результате ракетных ударов со стороны Палестины и Израиля погибли десятки человек, более сотни пострадали.
«Призываем стороны проявлять сдержанность и не предпринимать шагов, чреватых дальнейшей эскалацией напряженности. Полагаем важным соблюдение закрепленного в иордано-израильском мирном договоре статуса-кво в отношении Святых мест в Иерусалиме, а также известных резолюций ООН, касающихся этого города», — подчеркнула представитель МИД.
Кроме того, отмечается, что Россия будет добиваться устойчивого урегулирования ситуации.
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