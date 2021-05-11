В МИД РФ обеспокоены ситуацией на палестино-израильском направлении

Представитель МИД отметила, что столкновения мусульман и правоохранителей, а также акции протеста палестинцев спровоцировали «многочисленные ракетные обстрелы израильской территории».

По словам Захаровой, в результате ракетных ударов со стороны Палестины и Израиля погибли десятки человек, более сотни пострадали.

«Призываем стороны проявлять сдержанность и не предпринимать шагов, чреватых дальнейшей эскалацией напряженности. Полагаем важным соблюдение закрепленного в иордано-израильском мирном договоре статуса-кво в отношении Святых мест в Иерусалиме, а также известных резолюций ООН, касающихся этого города», — подчеркнула представитель МИД.

Кроме того, отмечается, что Россия будет добиваться устойчивого урегулирования ситуации.

