Более 5 тысяч фур из стран Евросоюза стоят на въезд на Украину

Больше всего грузовиков насчитывается на румынской границе, где очереди ждут 800 машин через КПП «Порубное». В соседнюю Венгрию пытаются выехать 250 грузовиков.

В Словакии на въезде через «Ужгород» стоит 570 большегрузов.

Ранее поляки заблокировали еще один КПП на границе с Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

