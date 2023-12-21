Более 5 тысяч фур из стран Евросоюза стоят на въезд на Украину

Из-за заблокированных контрольно-пропускных пунктов у границ Украины в заторах стоят более 5,2 тысячи грузовиков из Евросоюза, сообщает издание «Страна» со ссылкой на пограничников.

Польские дальнобойщики перегородили дорогу на Украину

Больше всего грузовиков насчитывается на румынской границе, где очереди ждут 800 машин через КПП «Порубное». В соседнюю Венгрию пытаются выехать 250 грузовиков.

В Словакии на въезде через «Ужгород» стоит 570 большегрузов.

Ранее поляки заблокировали еще один КПП на границе с Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзУкраинаГрузовики

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