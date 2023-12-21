Более 5 тысяч фур из стран Евросоюза стоят на въезд на Украину
21 декабря 202301:03
Из-за заблокированных контрольно-пропускных пунктов у границ Украины в заторах стоят более 5,2 тысячи грузовиков из Евросоюза, сообщает издание «Страна» со ссылкой на пограничников.
Больше всего грузовиков насчитывается на румынской границе, где очереди ждут 800 машин через КПП «Порубное». В соседнюю Венгрию пытаются выехать 250 грузовиков.
В Словакии на въезде через «Ужгород» стоит 570 большегрузов.
Ранее поляки заблокировали еще один КПП на границе с Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru