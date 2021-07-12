Зеленский хочет уломать Меркель остановить «Северный поток - 2»

Президент Украины Владимир Зеленский собирается добиться остановки проекта «Северный поток – 2» в ходе начавшегося визита в Германию. О таких планах главы государства сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров. По его словам, эта тема станет одной из ключевых на переговорах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, который пройдёт сегодня вечером.

По словам Никифорова, остановка реализации проекта трубопровода – «программа максимум» для действующего главы киевского режима. Причём, Зеленский не прекратит эти усилия даже в том случае, если газ всё-таки пойдёт в Европу по второму «Северному потоку», отметил пресс-секретарь.