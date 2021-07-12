Зеленский хочет уломать Меркель остановить «Северный поток - 2»

Президент Украины Владимир Зеленский собирается добиться остановки проекта «Северный поток – 2» в ходе начавшегося визита в Германию. О таких планах главы государства сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров. По его словам, эта тема станет одной из ключевых на переговорах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, который пройдёт сегодня вечером.

По словам Никифорова, остановка реализации проекта трубопровода – «программа максимум» для действующего главы киевского режима. Причём, Зеленский не прекратит эти усилия даже в том случае, если газ всё-таки пойдёт в Европу по второму «Северному потоку», отметил пресс-секретарь.

Как удовлетворить Украину? В Германии предсказали будущее «Северного потока – 2»

При этом, представитель Зеленского не исключил, что Киев «может променять» проект газопровода на возвращение тем или иным способом «временно оккупированных территорий Украины». Никифоров назвал этот вариант «определёнными гарантиями безопасности», если проект не получится остановить.

Ранее сегодня в Берлине состоялась встреча Зеленского с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Они затронули вопросы борьбы с пандемией коронавируса, а также реформы, проводимые на Украине.

По словам пресс-секретаря Зеленского, президент ФРГ выразил особый интерес по поводу так называемого процесса деолигархизации на Украине. Была также затронута ситуация в Донбассе.

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Фото: president.gov.ua
ТЕГИ:Ангела МеркельСеверный Поток-2Владимир Зеленский
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