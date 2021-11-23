Блинкен сообщил подробности о предстоящих антироссийских санкциях

«К Transadria Ltd. будут применены санкции,... а её судно «Марлин» будет обозначено как собственность, подлежащая блокировке», — сказал глава внешнеполитического ведомства США. Название второго судна он не упомянул.

Оператор проекта и «Газпром» объявили о завершении строительства «Северного потока – 2» в сентябре. Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что сертификация и запуск газопровода «Северный поток-2» могут затянуться до весны, однако, по его мнению, ускорить этот процесс может холодная зима.

