Блинкен сообщил подробности о предстоящих антироссийских санкциях
Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон введёт ограничительные меры по отношению к двум судам и одной связанной с Россией компании, которые принимают участие в реализации проекта «Северный поток — 2», сообщает RT.
«К Transadria Ltd. будут применены санкции,... а её судно «Марлин» будет обозначено как собственность, подлежащая блокировке», — сказал глава внешнеполитического ведомства США. Название второго судна он не упомянул.
Оператор проекта и «Газпром» объявили о завершении строительства «Северного потока – 2» в сентябре. Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что сертификация и запуск газопровода «Северный поток-2» могут затянуться до весны, однако, по его мнению, ускорить этот процесс может холодная зима.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,4 млн+35 681 / сут.
Умерли
265 тыс.+1 241 / сут.
Выздоровели
8,1 млн+28 713 / сут.
- Блинкен сообщил подробности о предстоящих антироссийских санкциях
- Москвич избил и покусал фельдшера и водителя скорой помощи
- В Госдуме предложили усилить контроль за работниками ЖКХ и строителями
- Лучшим футболистом 2021 года может стать Месси или Роналду
- Белоусов поручил рассмотреть обращение бизнеса о проблемах с доставкой грузов из Европы
- CNN: США планируют отправку военных советников на Украину
- Польша не намерена впускать мигрантов для высылки в страны их происхождения
- «Молдовагаз» попросила займа у правительсва для оплаты долга «Газпрому»
- Полиция США исключила версию теракта при наезде на толпу в Висконсине
- Центр им. Гамалеи подготовил документы для исследования вакцины на детях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru