Над тремя российскими регионами уничтожили восемь дронов ВСУ
Восемь украинских беспилотников сбили над территорией России, сообщило Минобороны.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в заявлении.
Минобороны уточнило, что шесть дронов ликвидировали над Ростовской областью, по одному БПЛА – над Курской и Воронежской областями.
Ранее временно исполняющий обязанности главы Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в регионе сбили 15 беспилотников ВСУ, пишет 360.ru. Обломки аппаратов рухнули на территории двух частных домов и детского сада, обошлось без пострадавших.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru