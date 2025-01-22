Над тремя российскими регионами уничтожили восемь дронов ВСУ

Восемь украинских беспилотников сбили над территорией России, сообщило Минобороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в заявлении.

Минобороны уточнило, что шесть дронов ликвидировали над Ростовской областью, по одному БПЛА – над Курской и Воронежской областями.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в регионе сбили 15 беспилотников ВСУ, пишет 360.ru. Обломки аппаратов рухнули на территории двух частных домов и детского сада, обошлось без пострадавших.

