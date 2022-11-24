В МИД заявили, что Россия не будет публично обсуждать обмен заключенными с США

Тема обмена заключёнными с США очень чувствительная, поэтому Россия не будет обсуждать её в публичном поле, говорится в заявлении МИД РФ.

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ФОТО: flickr.com // Nikita Dezhurny
ТЕГИ:ЗаключенныеСШАРоссияМИД РФ
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