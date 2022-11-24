В МИД заявили, что Россия не будет публично обсуждать обмен заключенными с США
24 ноября 202213:32
Тема обмена заключёнными с США очень чувствительная, поэтому Россия не будет обсуждать её в публичном поле, говорится в заявлении МИД РФ.
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24 ноября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru