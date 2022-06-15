США передадут Украине РСЗО к концу июня
Украина получит американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems) к концу июня. Об этом сообщает ТАСС.
Глава Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли отметил, что взвод ракет для передачи готовится за раз для того, чтобы убедиться в их рабочем состоянии.
Отмечается, что также будут переданы боеприпасы.
Ранее сообщалось, что США будут передавать Украине развединформацию для нанесения точных ударов при помощи реактивных систем залпового огня (РСЗО), поставляемых Киеву Западом. Об этом заявил замминистра обороны США по политическим делам Колин Кол.
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