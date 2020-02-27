Белоруссия променяла российскую нефть на азербайджанскую
С конца марта 2020 года Белоруссия начнет получать азербайджанскую нефть, заявил замначальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью азербайджанской государственной нефтяной компании Socar Ибрагим Ахмедов. Об этом в четверг 27 февраля сообщает ТАСС.
«Планируется начать отгрузку нефти в порту Супса в районе 20 марта», — заявил Ахмедов.
Объем первой танкерной партии сырья составит около 85 тысяч тонн.
Ранее стало известно, что Белоруссия договорилась с Socar о поставках 160 тысяч тонн нефти в рамках поисков альтернатив российскому сырью. Кроме того, в январе Белоруссия закупила 80 тысяч тонн нефти в Норвегии.
По этому поводу руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник заявил НСН, что партия таких объемов – пробная и погоды для нефтяного рынка Белоруссии не сделает.
«Дешевле она, естественно, не обойдется. Партия то невелика в масштабах потребления белорусскими заводами. Так что это, как дополнение какое-то, не более чем. Мы не боимся таких форматов. У нас есть, куда нефть сбывать», - пояснил эксперт.
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