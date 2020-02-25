Белоруссию устроила компенсация в $15 за баррель «грязной» нефти
Представители Белоруссии и России подписали протокол о компенсации за поставленную по нефтепроводу «Дружба» так называемую грязную нефть. Об этом сообщили во вторник в государственном концерне «Белнефтехим», передаёт «Интерфакс».
Загрязнённая хлорорганикой нефть попала в «Дружбу» в апреле 2019 года.
Пока стороны занимаются установлением и подтверждением компенсационных выплат.П о словам зампредседателя «Белнефтехима» Владимира Сизова, компенсация рассчитана по аналогии с выплатами, которые получили другие пострадавшие в этой ситуации стороны – например, контрагенты в Чехии, Венгрии и Польше.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Белоруссию устроила компенсация в $15 за баррель «грязной» нефти
- Мишустин назвал главные задачи правительства
- Страны ЕС задумались о приостановке Шенгена из-за коронавируса
- Замглавы Минздрава Ирана заразился коронавирусом
- Австрия и Хорватия заявили о больных коронавирусом на своих территориях