Белоруссию устроила компенсация в $15 за баррель «грязной» нефти

Представители Белоруссии и России подписали протокол о компенсации за поставленную по нефтепроводу «Дружба» так называемую грязную нефть. Об этом сообщили во вторник в государственном концерне «Белнефтехим», передаёт «Интерфакс».

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Загрязнённая хлорорганикой нефть попала в «Дружбу» в апреле 2019 года.

Пока стороны занимаются установлением и подтверждением компенсационных выплат.П о словам зампредседателя «Белнефтехима» Владимира Сизова, компенсация рассчитана по аналогии с выплатами, которые получили другие пострадавшие в этой ситуации стороны – например, контрагенты в Чехии, Венгрии и Польше.

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ФОТО: РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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