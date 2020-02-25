Белоруссию устроила компенсация в $15 за баррель «грязной» нефти

Загрязнённая хлорорганикой нефть попала в «Дружбу» в апреле 2019 года.

Пока стороны занимаются установлением и подтверждением компенсационных выплат.П о словам зампредседателя «Белнефтехима» Владимира Сизова, компенсация рассчитана по аналогии с выплатами, которые получили другие пострадавшие в этой ситуации стороны – например, контрагенты в Чехии, Венгрии и Польше.

