Бали на вывозном рейсе покинули 339 россиян

На вывозном рейсе Бали покинули 339 россиян. Как пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление посольства РФ в Индонезии, самолет отправился по маршруту Денпасар–Новосибирск–Екатеринбург–Москва.

Кстати, ранее сегодня стало известно, что при посадке на вывозной рейс авиакомпании будут тщательно проверять адрес его фактического проживания пассажира. Об этом сообщили в Минкомсвязи. Перед тем, как выдать посадочный талон, сотрудники авиакомпания будут строго проверять документы, которые подтверждают проживание в регионе.

В министерстве подчеркнули, что у пассажира должны иметься оригинал документа или фотографии прописки, договора аренды, медицинского полиса или справки с работы.

Росавиация расписала график вывозных рейсов до 15 мая

Между тем, 7 мая около 260 россиян вылетели из токийского аэропорта Ханэда. Как пишет РИА Новости, вывозной рейс проследовал о маршруту Токио — Владивосток — Санкт-Петербург — Москва.

Отмечается, что основную массу вылетевших составляют российские туристы. При регистрации на рейс нашим соотечественникам была оказана помощь группой сотрудников российского посольства в Токио. К слову, ранее стало известно, что самолёт из Шанхая с 128 россиянами на борту приземлился в Санкт-Петербурге.

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ФОТО: РИА Новости / Ирина Засыпкина
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