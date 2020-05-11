Бали на вывозном рейсе покинули 339 россиян

На вывозном рейсе Бали покинули 339 россиян. Как пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление посольства РФ в Индонезии, самолет отправился по маршруту Денпасар–Новосибирск–Екатеринбург–Москва.

Кстати, ранее сегодня стало известно, что при посадке на вывозной рейс авиакомпании будут тщательно проверять адрес его фактического проживания пассажира. Об этом сообщили в Минкомсвязи. Перед тем, как выдать посадочный талон, сотрудники авиакомпания будут строго проверять документы, которые подтверждают проживание в регионе.

В министерстве подчеркнули, что у пассажира должны иметься оригинал документа или фотографии прописки, договора аренды, медицинского полиса или справки с работы.