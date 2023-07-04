СМИ: сын Байдена находился в Белом доме до обнаружения там кокаина

«Хантер Байден, который ранее признавался в зависимости от кокаина, был на территории Белого дома в пятницу до того, как отправился в Кэмп-Дэвид со своим отцом на праздничные выходные», - пишет издание.

По данным газеты Washington Post, белый порошок обнаружила Секретная служба США, которая занимается охраной президента и других высокопоставленных лиц. Власти выясняют, как кокаин оказался в резиденции главы государства.

Американские СМИ ранее опубликовали новую порцию личных фотографий Хантера Байдена. Сын президента запечатлел себя употребляющим наркотики за рулем движущегося автомобиля, передает «Радиоточка НСН».

