СМИ: сын Байдена находился в Белом доме до обнаружения там кокаина
Сын президента США Хантер Байден находился в Белом доме незадолго до того, как там обнаружили кокаин. Об этом сообщает газета New York Post.
«Хантер Байден, который ранее признавался в зависимости от кокаина, был на территории Белого дома в пятницу до того, как отправился в Кэмп-Дэвид со своим отцом на праздничные выходные», - пишет издание.
По данным газеты Washington Post, белый порошок обнаружила Секретная служба США, которая занимается охраной президента и других высокопоставленных лиц. Власти выясняют, как кокаин оказался в резиденции главы государства.
Американские СМИ ранее опубликовали новую порцию личных фотографий Хантера Байдена. Сын президента запечатлел себя употребляющим наркотики за рулем движущегося автомобиля, передает «Радиоточка НСН».
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