СМИ обвинили Байдена в хвастовстве и лжи о своих достижениях
Глава Соединенных Штатов Джо Байден перепутал сроки вступления в силу закона о минимальном корпоративном налоге, сообщает CNN.
Глава государства заявил, что документ является причиной сокращения дефицита федерального бюджета в 2021 и 2022 годах, тогда как данный закон не вступал в силу до начала 2023 года. Телеканал обвинил американского президента в хвастовстве и лжи о собственных достижениях, так как политик много раз гордился сокращением дефицита бюджета 2021 и 2022 годах.
Эксперты указывают, что положительные показатели связаны с сокращением трат на эпидемию COVID-19, в то время как предложения Байдена негативно сказывались на государственных финансах.
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