СМИ обвинили Байдена в хвастовстве и лжи о своих достижениях

Глава государства заявил, что документ является причиной сокращения дефицита федерального бюджета в 2021 и 2022 годах, тогда как данный закон не вступал в силу до начала 2023 года. Телеканал обвинил американского президента в хвастовстве и лжи о собственных достижениях, так как политик много раз гордился сокращением дефицита бюджета 2021 и 2022 годах.

Эксперты указывают, что положительные показатели связаны с сокращением трат на эпидемию COVID-19, в то время как предложения Байдена негативно сказывались на государственных финансах.

