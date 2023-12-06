Байден: Отказ ХАМАС освободить заложниц сорвал перемирие

По его словам, все удерживаемые ХАМАС заложники должны быть немедленно освобождены и американские власти не прекратят добиваться их возвращения к семьям. Отмечается, что это гражданские женщины в возрасте от 20 до 39 лет.

Тем временем, армия Израиля начала третью фазу наземной операции в секторе Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

