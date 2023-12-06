Байден: Отказ ХАМАС освободить заложниц сорвал перемирие
6 декабря 202300:01
Отказ палестинского движения ХАМАС освободить молодых женщин, которые находятся в заложниках, стал причиной срыва перемирия на Ближнем Востоке, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы США Джо Байдена.
По его словам, все удерживаемые ХАМАС заложники должны быть немедленно освобождены и американские власти не прекратят добиваться их возвращения к семьям. Отмечается, что это гражданские женщины в возрасте от 20 до 39 лет.
Тем временем, армия Израиля начала третью фазу наземной операции в секторе Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Байден: Отказ ХАМАС освободить заложниц сорвал перемирие
- Нетаньяху исключил участие международных сил в демилитаризации Газы
- Минздрав Румынии объявил в стране эпидемию кори
- Работу приложения Альфа-Банка восстановили после жалоб пользователей
- «Дно бочки»: в Госдепе заявили об истощении ресурсов для помощи Украине
- Стоимость биткоина превысила $44 тысячи
- Зеленский отменил выступление перед американскими сенаторами
- Госдеп заявил об отказе России обменять Уилана и Гершковича
- Турка приговорили к четырем годам тюрьмы за угрозы Эрдогану в соцсетях
- Создатели сериала «Слово пацана» переснимут финал первого сезона
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru