Байден: Отказ ХАМАС освободить заложниц сорвал перемирие

Отказ палестинского движения ХАМАС освободить молодых женщин, которые находятся в заложниках, стал причиной срыва перемирия на Ближнем Востоке, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы США Джо Байдена.

ХАМАС отказалось отпускать заложников без прекращения боев

По его словам, все удерживаемые ХАМАС заложники должны быть немедленно освобождены и американские власти не прекратят добиваться их возвращения к семьям. Отмечается, что это гражданские женщины в возрасте от 20 до 39 лет.

Тем временем, армия Израиля начала третью фазу наземной операции в секторе Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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