Байден не смог самостоятельно надеть подаренную футболку

Президент США Джо Байден попал в неловкую ситуацию во время мероприятия автомобильного профсоюза в штате Иллинойс, пишет РИА Новости.

Захарова пошутила над Байденом

Американский лидер вышел на сцену, чтобы произнести речь. В это время ему подарили красную футболку.

Байден решил надеть ее поверх рубашки, но не смог спустить до пояса. Президенту помог один из участников мероприятия.

24 октября во время выступления по экономической ситуации в штатах глава Белого дома произнес перед собравшимися свои инструкции по публичным выступлениям, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: youtube.com/@WhiteHouse
ТЕГИ:Джо БайденСША

Горячие новости

Все новости

партнеры