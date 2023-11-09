Байден не смог самостоятельно надеть подаренную футболку

Американский лидер вышел на сцену, чтобы произнести речь. В это время ему подарили красную футболку.

Байден решил надеть ее поверх рубашки, но не смог спустить до пояса. Президенту помог один из участников мероприятия.

24 октября во время выступления по экономической ситуации в штатах глава Белого дома произнес перед собравшимися свои инструкции по публичным выступлениям, передает «Радиоточка НСН».

