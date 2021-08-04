Байден назвал трагедией рост случаев заражения COVID-19 в США
Президент США Джо Байден назвал «трагедией, которая могла быть предотвращена» рост числа заражений коронавирусом в США. Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению президента, обстановка будет ухудшаться. Байден назвал ситуацию в США «пандемией непривитых», указав на то, что в штатах с низкими показателями по вакцинации, число заражений в 10-20 раз больше. Между тем, он отметил, что за минувшую неделю уровень вакцинации вырос на 55%, что он считает «обнадеживающим фактором».
Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке в сентябре начнут требовать сертификаты о вакцинации против COVID-19 от посетителей мест общественного питания, тренажёрных залов и массовых мероприятий.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru