Байден назвал трагедией рост случаев заражения COVID-19 в США

По мнению президента, обстановка будет ухудшаться. Байден назвал ситуацию в США «пандемией непривитых», указав на то, что в штатах с низкими показателями по вакцинации, число заражений в 10-20 раз больше. Между тем, он отметил, что за минувшую неделю уровень вакцинации вырос на 55%, что он считает «обнадеживающим фактором».

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке в сентябре начнут требовать сертификаты о вакцинации против COVID-19 от посетителей мест общественного питания, тренажёрных залов и массовых мероприятий.