Азербайджан хочет подписать мирное соглашение с Арменией

«Мы широко обсудили ситуацию в регионе, процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Знаю, что после Азербайджана президент посетит Армению. Я уверен, что после завершения этого визита у него сформируется полное представление. Но наша позиция очень ясна. Мы хотим подписать мирное соглашение с Арменией», - заявил Алиев, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе заседания парламента страны также заявил о намерении скорейшего подписания мирного договора с Азербайджаном.



