Азербайджан хочет подписать мирное соглашение с Арменией
Азербайджан хочет нормализации отношений с Арменией и готов подписать мирное соглашение. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. В ходе встречи с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой в Баку Алиев подчеркнул, что азербайджанская сторона намерена перевернуть страницу вражды.
«Мы широко обсудили ситуацию в регионе, процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Знаю, что после Азербайджана президент посетит Армению. Я уверен, что после завершения этого визита у него сформируется полное представление. Но наша позиция очень ясна. Мы хотим подписать мирное соглашение с Арменией», - заявил Алиев, слова которого приводит РИА Новости.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе заседания парламента страны также заявил о намерении скорейшего подписания мирного договора с Азербайджаном.
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