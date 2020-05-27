Автоэксперт счел идею БелАЗ изготовить 90-тонный электросамосвал невыгодной
Автоэксперт Олег Осипов в эфире НСН также отметил, что белорусы не станут первопроходцами в вопросе тяжелых электросамосвалов.
БелАЗ планирует изготовить 90-тонный самосвал на электрических батареях. Конструкторы белорусского автомобильного завода отмечают, что фактически это первая разработка в мире. Ранее такой разработкой занималась небольшая компания в Швейцарии, которая представила самосвал грузоподъемностью 60 тонн. Об этом сообщили информационному агентству БЕЛТА на предприятии.
Автоэксперт Олег Осипов в эфире НСН усомнился в целесообразности такой идеи с экономической точки зрения.
«Это не совсем так. Есть гибридные тяжелые самосвалы, в настоящее время их выпускают несколько компаний, они в основном карьерные. Двигатель внутреннего сгорания у них правда тоже есть, но они вырабатывают электричество. И при помощи электромоторов уже приводится в движение весь механизм. Что касается батарей, теоретически и практически это возможно. Вопрос в том, какие это батареи? Пока самые эффективные – это литиевые. Но будет ли их достаточно и сколько они будут стоять, если в достаточном количестве станут устанавливаться на огромные машины. В принципе, современные технологии давно позволяют это сделать. Но насколько это будет оправдано с экономической точки зрения, у меня вызывает вопрос. Если белорусы окажутся впереди планеты всей, я буду только рад», – отметил он.
Ранее стало известно, что российский производитель «АвтоВАЗ» может расширить свой модельный ряд новым крупногабаритным автомобилем. Автоэксперт Олег Осипов в беседе с НСН предположил, что речь может идти о минивэне, отметив, что для автопроизводителей выпуск новых моделей — необходимость даже в кризис.
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