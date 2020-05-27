Автоэксперт счел идею БелАЗ изготовить 90-тонный электросамосвал невыгодной

«Это не совсем так. Есть гибридные тяжелые самосвалы, в настоящее время их выпускают несколько компаний, они в основном карьерные. Двигатель внутреннего сгорания у них правда тоже есть, но они вырабатывают электричество. И при помощи электромоторов уже приводится в движение весь механизм. Что касается батарей, теоретически и практически это возможно. Вопрос в том, какие это батареи? Пока самые эффективные – это литиевые. Но будет ли их достаточно и сколько они будут стоять, если в достаточном количестве станут устанавливаться на огромные машины. В принципе, современные технологии давно позволяют это сделать. Но насколько это будет оправдано с экономической точки зрения, у меня вызывает вопрос. Если белорусы окажутся впереди планеты всей, я буду только рад», – отметил он.

Ранее стало известно, что российский производитель «АвтоВАЗ» может расширить свой модельный ряд новым крупногабаритным автомобилем. Автоэксперт Олег Осипов в беседе с НСН предположил, что речь может идти о минивэне, отметив, что для автопроизводителей выпуск новых моделей — необходимость даже в кризис.

