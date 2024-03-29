Армия Израиля заявила о ликвидации замкомандира ракетных войск «Хезболлы»

Отмечается, что авиаудар был нанесен в районе Эль Базурие. Согласно данным, Али Абед Аль-Хасан Наим был лидером движения в ракетной сфере. Сообщается, что он также был одним из руководителей в области ракет с тяжелыми боеголовками и отвечал за проведение и планирование нападений на гражданское население Израиля.

Ранее премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начнет военную операцию в Рафахе на юге сектора Газа через несколько недель. Глава кабмина назвал военную операцию единственным способом уничтожить оставшиеся подразделения палестинского движения ХАМАС, передает «Радиоточка НСН».

