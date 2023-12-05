Армия Израиля начала третью фазу наземной операции в секторе Газа
Израильские военные перешли к третьей фазе наземной операции в секторе Газа, заявил глава армейского генштаба Герци Халеви.
По его словам, подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) окружают крупнейший город на юге палестинского анклава — Хан-Юнис. Одновременно продолжается закрепление позиций на севере сектора Газа, передает слова Халеви пресс-служба вооруженных сил страны.
Глава Генштаба уточнил, что израильские силы за последние несколько дней уничтожили многих высокопоставленных командиров палестинского движения ХАМАС.
Израиль 1 декабря возобновил боевые действия в секторе Газа после недельного перемирия. Всемирная организация здравоохранения заявила о резком ухудшении ситуации в анклаве, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru