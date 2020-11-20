Армия Азербайджана вошла в Агдамский район Карабаха

Статус Нагорного Карабаха никакими соглашениями не определен. Армения до войны не стала признавать его независимость, президент России Владимир Путин в начале недели отметил, что статус Нагорного Карабаха не определен и этот вопрос надо будет решать в будущем. А президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник заявил, что не позволит создать второе армянское государство на исконных азербайджанских территориях. Азербайджанский лидер заявил, что Нагорный Карабах не получит какой-либо статус, кроме части территории Азербайджана.

Во Франции Сенат 25 ноября рассмотрит резолюцию, призывающую власти страны признать независимость Нагорного Карабаха. В случае принятия она будет носить рекомендательный характер.

