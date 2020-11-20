Армия Азербайджана вошла в Агдамский район Карабаха
Подразделения азербайджанской армии в пятницу вошли в Агдамский район согласно трехстороннему заявлению по Карабаху, сообщает РИА Новости со ссылкой на минобороны страны.
Многолетний конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября 2020 года. Главы России, Азербайджана и Армении 9 ноября подписали заявление о прекращении военных действий в зоне Нагорного Карабаха, которое вступило в силу с 10 ноября. Согласно документу Армения должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы и часть Газахского района Азербайджана. Также Турция и РФ договорились о создании на территории Азербайджана центра мониторинга по контролю за перемирием в Нагорном Карабахе.
Статус Нагорного Карабаха никакими соглашениями не определен. Армения до войны не стала признавать его независимость, президент России Владимир Путин в начале недели отметил, что статус Нагорного Карабаха не определен и этот вопрос надо будет решать в будущем. А президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник заявил, что не позволит создать второе армянское государство на исконных азербайджанских территориях. Азербайджанский лидер заявил, что Нагорный Карабах не получит какой-либо статус, кроме части территории Азербайджана.
Во Франции Сенат 25 ноября рассмотрит резолюцию, призывающую власти страны признать независимость Нагорного Карабаха. В случае принятия она будет носить рекомендательный характер.
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