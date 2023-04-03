Суд в Москве изберет меру пресечения подозреваемой в убийстве военкора Татарского

Басманный суд Москвы изберет меру пресечения жительнице Санкт-Петербурге Дарье Треповой, подозреваемой в убийстве военкора Владлена Татарского (Максим Фомин). Об этом сообщает ТАСС.

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Заседание состоится во вторник, 4 апреля. Трепову этапируют из Санкт-Петербурга в Москву.

Суд рассмотрит ходатайство о заключении подозреваемой под стражу, заявил источник агентства.

Теракт в кафе «Стрит-Бар» в центре Санкт-Петербурга произошел вечером 2 апреля. Погиб военкор Владлен Татарский, у которого проходил творческий вечер в заведении. Пострадали более 30 человек.

Telegram-канал «Радиоточка НСН» публикует кадры первых секунд после взрыва.

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ФОТО: МВД России
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