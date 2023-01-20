Болдуин отказался признавать вину в убийстве оператора на съемках «Ржавчины»

Американский актер Алек Болдуин отказался признавать вину в убийстве оператора Галины Хатчинс на съемочной площадке фильма «Ржавчина», сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление его адвоката.

Алек Болдуин потерял работу из-за гибели оператора на съемках «Ржавчины»

«Мы будем бороться с этими обвинениями, и мы победим», — сообщил защитника.

Напомним, актеру предъявят обвинение по двум пунктам о непредумышленном убийстве. Каждая статья предусматривает максимальное наказание в виде 18 месяцев лишения свободы. Второй обвиняемый — оружейник картины «Ржавчина» Гутьеррес Рид, который зарядил пистолет боевой пулей во время съемок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Алек Болдуин
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