Болдуин отказался признавать вину в убийстве оператора на съемках «Ржавчины»
Американский актер Алек Болдуин отказался признавать вину в убийстве оператора Галины Хатчинс на съемочной площадке фильма «Ржавчина», сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление его адвоката.
«Мы будем бороться с этими обвинениями, и мы победим», — сообщил защитника.
Напомним, актеру предъявят обвинение по двум пунктам о непредумышленном убийстве. Каждая статья предусматривает максимальное наказание в виде 18 месяцев лишения свободы. Второй обвиняемый — оружейник картины «Ржавчина» Гутьеррес Рид, который зарядил пистолет боевой пулей во время съемок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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