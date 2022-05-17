Заммэра Ефимов рассказал, каких сотрудников чаще всего ищут московские работодатели
Чаще всего московские работодатели ищут сотрудников для сферы торговли, сервиса, транспорта и логистики. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, в прошлом месяце в городе насчитывалось свыше 320 тысяч вакансий.
«Почти 20% от общего числа вакансий, предложенных в столице в конце апреля, относится к оптовой и розничной торговле, более 14% - к сервисному обслуживанию. Свыше 13% вакансий предложили работодатели из сферы транспорта и логистики. Также востребованы предложения по работе в агентствах недвижимости, образовательных учреждений и городских экстренных службах», - отметил Ефимов.
Министр правительства Москвы, глава Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов добавил, что конкуренция на рынке труда в Москве постепенно увеличивается, но ее рост далек от критического.
«Больше всего конкуренция выросла в науке и образовании, среди административного персонала и на госслужбе. В таких отраслях наблюдается переизбыток соискателей. Это связано с тем, что граждане хотят устроиться на стабильную работу в государственные учреждения», - объяснил он.
В то же время глава департамента сообщил, что проще всего найти работу на производстве, так как в этой сфере на одного соискателя с опытом работы предлагают до восьми вакансий. Еще большим спросом пользуется домашний и рабочий персонал: на одного соискателя - более 80 предложений.
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