Мишустин продлил мораторий на проверки малого бизнеса до конца 2021 года

Глава правительства Михаил Мишустин продлил на конца 2021 года мораторий на плановые проверки малого бизнеса.

Премьер отметил, что решение принято по поручению президента страны. Мораторий продлится до 31 декабря 2021 года, передает RT.

Кабмин РФ поддержал мораторий на проверки малого бизнеса до конца 2021 года

С инициативой продлить мораторий выступил генпрокурор РФ Игорь Краснов.

Председатель комиссии по образованию научного совета при президиуме РАН, омбудсмен в сфере образования Амет Володарский рассказал НСН, что вместе с поддержкой малого и среднего бизнеса власть должна не забыть и о негосударственных образовательных учреждениях.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Средний И Малый БизнесМихаил Мишустин
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