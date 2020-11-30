Мишустин продлил мораторий на проверки малого бизнеса до конца 2021 года

С инициативой продлить мораторий выступил генпрокурор РФ Игорь Краснов.

Председатель комиссии по образованию научного совета при президиуме РАН, омбудсмен в сфере образования Амет Володарский рассказал НСН, что вместе с поддержкой малого и среднего бизнеса власть должна не забыть и о негосударственных образовательных учреждениях.

