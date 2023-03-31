Более 300 тысяч предпринимателей зарегистрировались на Портале поставщиков

Число предпринимателей, зарегистрированных на Портале поставщиков, достигло 300 тысяч. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, только 10% из них составляют представители крупного бизнеса.

«С начала 2023 года число предпринимателей на ресурсе увеличилось почти на 9 тысяч», – отметил вице-мэр.

По числу поставщиков на портале лидируют Москва, Подмосковье и Пермский край.

Ежедневно заключается на нём около 1,5 тысяч различных договоров, а каталог продукции превышает два миллиона наименований.

Глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков проинформировал, что только за прошлый год между московскими поставщиками и заказчиками было заключено свыше 177 тысячи сделок на общую сумму в размере почти 31,5 миллиарда рублей.

Как считает глава департамента информационных технологий Роман Урнышев, увеличению числа представителей бизнеса способствует внедрение новых цифровых сервисов, а также техническое совершенствование ресурса. По его словам, портал, аккумулируя огромное число данных, в том числе, предоставляет материал для проведения комплексного анализа ситуации на рынке.

