Более 300 тысяч предпринимателей зарегистрировались на Портале поставщиков
Число предпринимателей, зарегистрированных на Портале поставщиков, достигло 300 тысяч. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, только 10% из них составляют представители крупного бизнеса.
«С начала 2023 года число предпринимателей на ресурсе увеличилось почти на 9 тысяч», – отметил вице-мэр.
По числу поставщиков на портале лидируют Москва, Подмосковье и Пермский край.
Ежедневно заключается на нём около 1,5 тысяч различных договоров, а каталог продукции превышает два миллиона наименований.
Глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков проинформировал, что только за прошлый год между московскими поставщиками и заказчиками было заключено свыше 177 тысячи сделок на общую сумму в размере почти 31,5 миллиарда рублей.
Как считает глава департамента информационных технологий Роман Урнышев, увеличению числа представителей бизнеса способствует внедрение новых цифровых сервисов, а также техническое совершенствование ресурса. По его словам, портал, аккумулируя огромное число данных, в том числе, предоставляет материал для проведения комплексного анализа ситуации на рынке.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru