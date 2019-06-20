Экономика

Жителям нижних этажей придется больше платить за отопление

20 июня08:57

Цены за отопление в России решили пересчитать. Теперь они будут зависеть от этажности, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.

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В результате плата за отопление жителей нижних этажей может существенно увеличиться, пишет «Газета.ру». Речь идет о владельцах квартир с 1-по по 4-й этаж. Предполагается, что новая норма начнет действовать со следующего года.

Ранее председатель Комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор в эфире НСН выразил свой взгляд на систему тарифов ЖКХ в стране.

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ФОТО: pixabay.com
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