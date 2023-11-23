«Москвич» планирует выпустить около 50 тысяч автомобилей в 2024 году
23 ноября 202305:37
Автомобильный завод «Москвич» планирует в 2024 году выпустить около 50 тысяч машин, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора по производству Олега Маслякова.
В августе в компании говорили о планах выпустить в предстоящем году 44 тысячи автомобилей. План увеличили на 13,6 процента.
Автомобиль «Москвич 6» нельзя сравнивать с Toyota Camry, так как второй славится своей надежностью и имеет гораздо более долгую историю, заявил ранее вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр в интервью НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Москвич» планирует выпустить около 50 тысяч автомобилей в 2024 году
- Израиль: освобождение заложников из сектора Газа начнется не раньше 24 ноября
- СМИ: в США считают взрыв на границе с Канадой аварией
- СМИ: КНДР возобновит все ранее приостановленные военные меры
- В Норвегии допустили закрытие КПП на границе с Россией
- Командир корабля погиб при атаке катера ВСУ
- СМИ: США не усматривают признаков терроризма во взрыве автомобиля на границе
- Украина собирается лишить званий сбежавших из страны атлетов
- Кеннеди-младший собрался разобрать «военную империю» США
- Четыре человека получили ранения после ракетных ударов Израиля по Дамаску
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru