«Москвич» планирует выпустить около 50 тысяч автомобилей в 2024 году

В августе в компании говорили о планах выпустить в предстоящем году 44 тысячи автомобилей. План увеличили на 13,6 процента.

Автомобиль «Москвич 6» нельзя сравнивать с Toyota Camry, так как второй славится своей надежностью и имеет гораздо более долгую историю, заявил ранее вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр в интервью НСН.

