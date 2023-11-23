«Москвич» планирует выпустить около 50 тысяч автомобилей в 2024 году

Автомобильный завод «Москвич» планирует в 2024 году выпустить около 50 тысяч машин, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора по производству Олега Маслякова.

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В августе в компании говорили о планах выпустить в предстоящем году 44 тысячи автомобилей. План увеличили на 13,6 процента.

Автомобиль «Москвич 6» нельзя сравнивать с Toyota Camry, так как второй славится своей надежностью и имеет гораздо более долгую историю, заявил ранее вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр в интервью НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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