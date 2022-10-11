Президент России и глава МАГАТЭ обсуждают ситуацию на Запорожской АЭС
Москва открыта к решению всех вопросов, связанных с ситуацией на Запорожской АЭС. Об этом заявил президент России Владимир Путин, открывая встречу с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Российский лидер при этом отметил, что к обсуждению предлагаются все темы, в том числе, вызывающие обеспокоенность.
По словам Путина, сейчас наблюдаются тенденция к излишней опасной политизации всего того, что связано с атомной деятельностью.
«Мы очень рассчитываем на то, что и при ваших усилиях нам удастся риторику на этот счет снижать, приводить в нормальное состояние эту сферу нашей деятельности, сотрудничества, несмотря на все турбулентности и сложные процессы, которые происходят на мировой арене», - приводит словам Путина агентство РИА Новости.
При этом, как напомнил президент, наша страна всегда выступает за то, чтобы все государства имели равный доступ к благам мирного атома. Но при этом Россия остаётся на позиции жёсткого ограничения распространения военных ядерных технологий.
Глава МАГАТЭ, в свою очередь, отметил чрезвычайную важность сегодняшней разговора с президентом России. По словам Гросси, есть темы, которые имеют непосредственное отношение к ядерной физической безопасности, касательно Запорожской АЭС. Ранее в самом международном агентстве сообщали, что глава МАГАТЭ намерен обсудить создание вокруг станции защитной зоны, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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