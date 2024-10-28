Выдачи потребительских кредитов упали в сентябре на четверть
Темпы снижения потребительского кредитования ускорились – в сентябре выдачи упали на четверть, за этот осенний месяц россияне оформили потребительских кредитов на 407,8 млрд рублей, что на 23% меньше, чем в августе. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на БКИ «Скоринг бюро».
Согласно данным, выдачи начали падать с июня, однако в сентябре падение оказалось наиболее ощутимым, оно сопоставимо с январем 2024 года. Отмечается, что результаты августа лишь на 11% отставали от июльских, а объем оформленных потребзаймов в июле был всего на 4% меньше июньских. Пик выдач в этом году пришелся на май, они составили 640,2 млрд рублей.
Указывается, что тенденция вызвана ростом ставок на займы и ужесточением Центробанком регуляторных мер.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ключевая ставка Центробанка РФ опустится до нейтральных 7,5%-8% в 2027 году. До этого ЦБ повысил ключевую ставку с 19% до 21% годовых, что стало ее новым историческим максимумом, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru