Выдачи потребительских кредитов упали в сентябре на четверть

Согласно данным, выдачи начали падать с июня, однако в сентябре падение оказалось наиболее ощутимым, оно сопоставимо с январем 2024 года. Отмечается, что результаты августа лишь на 11% отставали от июльских, а объем оформленных потребзаймов в июле был всего на 4% меньше июньских. Пик выдач в этом году пришелся на май, они составили 640,2 млрд рублей.

Указывается, что тенденция вызвана ростом ставок на займы и ужесточением Центробанком регуляторных мер.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ключевая ставка Центробанка РФ опустится до нейтральных 7,5%-8% в 2027 году. До этого ЦБ повысил ключевую ставку с 19% до 21% годовых, что стало ее новым историческим максимумом, передает «Радиоточка НСН».

