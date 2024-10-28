НБКИ: Средний размер потребительского кредита упал до 160,3 тысячи рублей

При этом средний чек ссуд в первом месяце осени, напротив, вырос с начала года на 9,7%.

Потребительские кредиты на наибольшие суммы были выданы в Москве (246,7 тысячи), Санкт-Петербурге (210,8 тысячи), Московской области (200,2 тысячи), Ханты-Мансийском АО (199,2 тысячи) и Татарстане (198,8 тысячи).

Ранее сообщалось, что число выданных кредитных карт в РФ в сентябре сократилось на 16,3% по сравнению с августом и составило 1,75 миллиона. Лидерами по выдаче кредитных карт стали Москва (132,7 тысячи единиц), Подмосковье (100 тысяч) и Санкт-Петербург (70,7 тысячи), напоминает «Радиоточка НСН».

