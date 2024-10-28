НБКИ: Средний размер потребительского кредита упал до 160,3 тысячи рублей
Средний размер потребительского кредита в России в сентябре 2024 года составил 160,3 тысячи рублей, снизившись на 2,1% в сравнении с показателем августа текущего года, сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
При этом средний чек ссуд в первом месяце осени, напротив, вырос с начала года на 9,7%.
Потребительские кредиты на наибольшие суммы были выданы в Москве (246,7 тысячи), Санкт-Петербурге (210,8 тысячи), Московской области (200,2 тысячи), Ханты-Мансийском АО (199,2 тысячи) и Татарстане (198,8 тысячи).
Ранее сообщалось, что число выданных кредитных карт в РФ в сентябре сократилось на 16,3% по сравнению с августом и составило 1,75 миллиона. Лидерами по выдаче кредитных карт стали Москва (132,7 тысячи единиц), Подмосковье (100 тысяч) и Санкт-Петербург (70,7 тысячи), напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru