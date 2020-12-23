ВТБ может вернуться в уставной капитал «Первого канала»

В ВТБ заявили, что рассматривают возможность возвращения в уставной капитал "Первого канала", из которого ранее банк вышел. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу банка.



По данным агентства, ВТБ может вновь войти в уставный капитал Первого канала, из которого вышел осенью текущего года с 20%.

Ранее глава РФ Владимир Путин подписал указ об отказе государства от контрольного пакета акций "Первого канала". РФ снизила свою долю в компании с 51 до 34%.

Для сохранения госрегулирования РФ оставит себе "золотую акцию" компании, кроме того, помощник президента России Максим Орешкин возглавит совета директоров "Первого канала".

