ВВП России за июнь вырос на 8,5%

Кроме того, прирост ВВП к июню прошлого года составил 8,5% г/г, а по итогам второго квартала 2021 года — 10,1% г/г.

При этом на общую динамику показателя за год все еще влияет ситуация, которая сложилась в апреле 2020 года из-за резких ограничений на фоне пандемии.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2021 году. Между тем, оценка на 2022 год понизилась с 3,8% вместо 3,1%.

