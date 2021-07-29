ВВП России за июнь вырос на 8,5%
Рост внутреннего валового продукта России за июнь текущего года достиг показателей, которые были в стране до начала эпидемии коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на обзор Минэкономразвития.
Кроме того, прирост ВВП к июню прошлого года составил 8,5% г/г, а по итогам второго квартала 2021 года — 10,1% г/г.
При этом на общую динамику показателя за год все еще влияет ситуация, которая сложилась в апреле 2020 года из-за резких ограничений на фоне пандемии.
Ранее Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2021 году. Между тем, оценка на 2022 год понизилась с 3,8% вместо 3,1%.
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