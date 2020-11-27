Всемирный банк назвал условия быстрого восстановления экономики после COVID-19

Экономика после COVID-19 восстанавливается быстрее, если люди доверяют решениями правительства. К такому выводу пришли эксперты Всемирного банка в докладе о действиях разных стран в ходе первой волны пандемии.

Отмечается, что экономика быстрее восстанавливалась в тех странах, которые снимали ограничения постепенно. Там, где ограничения были сняты до прохождения пика смертности, наблюдался спад экономического развития. Кроме того, важным фактором является уровень доверия к правительству и его политике: чем он выше, тем скорее темпы выхода из экономического кризиса.

Россия и Молдавия сняли ограничения раньше всех. Чем жестче были ограничения, тем раньше страны их снимали. Исследователи заключили, что более плавный переход от локдауна к мягким ограничениям был более эффективен, чем резкая отмена ограничений.

Макрон намерен постепенно снимать ограничения из-за COVID-19 во Франции

Авторы Всемирного банка призывают правительства во время второй волны вводить и снимать ограничения последовательно и быть «прозрачными» в своих решениях и планах.



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ФОТО: РИА Новости
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